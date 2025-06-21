Вирц хочет выиграть Премьер-Лигу с "Ливерпулем"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирца заявил, что хочет помочь своей новой команде защитить титул Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил приобретение Вирца у "Байера" за рекордные для своего клуба 116 миллионов фунтов, включая бонусы.



Только в прошлом месяце "Ливерпуль" поднял кубок Премьер-Лиги над головой, заодно устроив чемпионский парад по улицам города, что произвело неизгладимое впечатление на Вирца, который хочет развить этот успех.



"Думаю, это было заслуженное чемпионство, потому что они провели невероятный сезон. Это просто безумие, сколько людей вышло на улицы и какой была атмосфера. Было действительно хорошо видеть это".



"Я перехожу сюда не ради веселья, я тоже хочу чего-нибудь достичь и дать фанатам то, что они заслуживают".



"Конечно, я хочу развить этот успех. Это придает мне мотивации, чтобы достичь большего".



"Я бы хотел выигрывать все каждый год! В первую очередь мы должны делать свою работу, я должен делать свою работу, и мы хотим, чтобы это привело к успеху".



"В прошлом сезоне они выиграли Премьер-Лигу, поэтому моя цель — сделать это снова, а также дальше продвинуться в Лиге Чемпионов. Я очень амбициозен", — цитирует Вирца официальный веб-сайт "Ливерпуля".