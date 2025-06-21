Нуну связал свое будущее с "Форест" до 2028 года

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заключил со своим клубом новый трехлетний контракт.

Прежде поработав в Англии с "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом", Нуну тренирует "Форест" с декабря 2023. В течение этого времени "лесники" превратились из борца за выживание в Премьер-Лиге в претендента на попадание в еврокубки.



По итогам минувшего сезона "Форест" не удалось завоевать путевку в Лигу Чемпионов, однако новым контрактом клуб с "Сити Гранд" показал, что доволен работой португальского тренера.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги "Форест" занял седьмое место и впервые с 1995/96 попал в еврокубки. Также "лесники" впервые с 1991 года достигли полуфинала Кубка Англии.



"Нуну продела огромную работу и очень хорошо проявил себя за то время, что он с нами. Он продемонстрировал, что заставляет игроков играть на максимуме своих возможностей, а также проявил себя экспертом по развитию игроков и внедрению наших молодых талантов в первую команду".



"У нас сильные и крепкие отношения, а вдобавок мы разделяем те же мечты и амбиции насчет новой главы истории "Ноттингем Форест", в которой мы будем сражаться за победу в Премьер-Лиге и Европе, выигрывая трофеи для нашего великого клуба!" — сообщил владелец "Форест" Евангелос Маринакис.