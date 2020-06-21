Сондерс советует "Арсеналу" купить Нуньеса

Бывший игрок "Ливерпуля" Дин Сондерс посоветовал "Арсеналу" приобрести нападающего "красных" Дарвина Нуньеса.

В данный момент "Арсенал" находится в поисках забивного форварда, преимущественно выбирая между Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг" и Виктором Дьекерешем из "Спортинга", однако Сондерс видит вариант получше.



"Разве найдется какой-нибудь фанат, который был бы расстроен тем, что его клуб связывают с Нуньесом? Он забивал недостаточно голов за "Ливерпуль", но я думаю, все мы смотрим на него одинаковыми глазами".



"Я бы не удивился, если он отправится в "Арсенал" и забьет 25 голов. Другие нападающие, с которыми их связывают, являются рискованными вариантами. По крайней мере, Нуньес провел в Премьер-Лиге три или четыре года, и вы знаете, что получите в его лице".



"Он трудится в поте лица, и даже если он не забивает, он не является обузой. Поэтому он и нравится фанатам "Ливерпуля", — цитирует Сондерса talkSPORT.