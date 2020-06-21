Сондерс советует "Арсеналу" купить Нуньеса

Дарвин Нуньес Бывший игрок "Ливерпуля" Дин Сондерс посоветовал "Арсеналу" приобрести нападающего "красных" Дарвина Нуньеса.

В данный момент "Арсенал" находится в поисках забивного форварда, преимущественно выбирая между Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг" и Виктором Дьекерешем из "Спортинга", однако Сондерс видит вариант получше.

"Разве найдется какой-нибудь фанат, который был бы расстроен тем, что его клуб связывают с Нуньесом? Он забивал недостаточно голов за "Ливерпуль", но я думаю, все мы смотрим на него одинаковыми глазами".

"Я бы не удивился, если он отправится в "Арсенал" и забьет 25 голов. Другие нападающие, с которыми их связывают, являются рискованными вариантами. По крайней мере, Нуньес провел в Премьер-Лиге три или четыре года, и вы знаете, что получите в его лице".

"Он трудится в поте лица, и даже если он не забивает, он не является обузой. Поэтому он и нравится фанатам "Ливерпуля", — цитирует Сондерса talkSPORT.




Метки Арсенал, Ливерпуль, Нуньес, Сондерс

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-poebebay 21.06.2025 13:18 # chelsea-poebebay
    Был бы негром , мог бы к хуелси залететь на 280 к зп, там же геи им по хуй кому платить

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  2. rashad569 21.06.2025 13:05 # rashad569
    вот именно, что за 4 года это бревно так и не заиграло в АПЛ. нужно отнять права публичных слов у многих «Экспертов»

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  3. chelsae88 21.06.2025 12:04 # chelsae88
    Обоссанные гейгуннеришки всегда за счастье принимают отработанный материал за другими.

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