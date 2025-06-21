Фердинанд бросил бы "Юнайтед" на месте Фернандеша

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что на месте капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша не устоял бы перед роскошным предложением из Саудовской Аравии.

В начале июня Фернандеш подтвердил, что отклонил предложение "Аль-Хиляля" о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов.



По словам Фердинанда, на месте Фернандеша он бы поступил по-другому, однако Рио восхищается тем, что Бруну поставил футбол выше денег.



"Думаю, на его месте мне было бы сложно сказать "нет". Я должен честно это признать".



"Его решение говорит мне о его преданности. Люди довольно много употребляют это словосочетание, но в реальности мы видим не так уж часто, когда игроки демонстрируют преданность на клубном уровне".



"Слушайте, я понимаю, что это бизнес. Но я думаю, его мышление было чисто таким: "У меня остается незаконченное дело в "Юнайтед". Есть вещи, которые я хочу сделать здесь. Мне и так хорошо платят здесь. Фанаты любят меня". Думаю, он хочет отблагодарить за все то, что он имеет. Поэтому я испытываю лишь уважение к нему. Я бы отнесся с пониманием, если бы он ушел, на 100 процентов".



"Тот факт, что он остался, а также его слова говорят мне о том, что он все еще хочет чего-то достичь здесь. Думаю, это показывает его личные качества и объясняет, почему тренеры комфортно отдают ему капитанскую повязку", — сообщил Фердинанд Daily Mirror.