Фердинанд бросил бы "Юнайтед" на месте Фернандеша

Бруну Фернандеш Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что на месте капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша не устоял бы перед роскошным предложением из Саудовской Аравии.

В начале июня Фернандеш подтвердил, что отклонил предложение "Аль-Хиляля" о трехлетнем контракте стоимостью 200 миллионов фунтов.

По словам Фердинанда, на месте Фернандеша он бы поступил по-другому, однако Рио восхищается тем, что Бруну поставил футбол выше денег.

"Думаю, на его месте мне было бы сложно сказать "нет". Я должен честно это признать".

"Его решение говорит мне о его преданности. Люди довольно много употребляют это словосочетание, но в реальности мы видим не так уж часто, когда игроки демонстрируют преданность на клубном уровне".

"Слушайте, я понимаю, что это бизнес. Но я думаю, его мышление было чисто таким: "У меня остается незаконченное дело в "Юнайтед". Есть вещи, которые я хочу сделать здесь. Мне и так хорошо платят здесь. Фанаты любят меня". Думаю, он хочет отблагодарить за все то, что он имеет. Поэтому я испытываю лишь уважение к нему. Я бы отнесся с пониманием, если бы он ушел, на 100 процентов".

"Тот факт, что он остался, а также его слова говорят мне о том, что он все еще хочет чего-то достичь здесь. Думаю, это показывает его личные качества и объясняет, почему тренеры комфортно отдают ему капитанскую повязку", — сообщил Фердинанд Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2025 11:00

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  1. superglor 21.06.2025 11:25 # superglor
    Этот нигерок пригородный и брата бы своего бросил, если бы Терри за деньги предложил оприходовать жен обоих

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  2. closer 21.06.2025 11:05 # closer
    Неплохо бы ворваться в топ 6 , соответственно цена челика поднимется и на отдых в аравию

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