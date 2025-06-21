Эмилиано Мартинес открыт к переходу в "Юнайтед"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Изначально "Юнайтед" планировал обзавестись лишь запасным голкипером этим летом, однако будущее первого номера "красных дьяволов" Андре Онана по-прежнему находится в подвешенном состоянии.



Накануне "Монако" был назван очередным клубом, проявившим интерес к Онана, которого прежде связывали с переездом в Саудовскую Аравию.



По информации журналиста Бена Джейкобса, "Юнайтед" уже готовится на случай ухода Онана и находится в контакте с Мартинесом, которого "Вилла" готова продать за 30-40 миллионов фунтов ради соблюдения правил финансового фейр-плей.



Мартинес открыт к переходу в "Юнайтед", даже без Лиги Чемпионов, но пока "дьяволы" не обращались к "Вилле".