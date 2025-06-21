"Арсенал" рассматривает Нергора на замену Партею

"Арсенал" рассматривает полузащитника "Брентфорда" Кристиана Нергора в качестве замены для Томаса Партея.

Ранее на этой неделе стало известно, что переговоры "Арсенала" и Партея о новом контракте находятся в тупике, и Томас, вероятно, покинет "Эмирейтс" в конце июня, когда истекает его действующее соглашение.



Ранее этим летом "Арсенал" также попрощался с Жоржиньо, поэтому "канонирам" нужен еще один полузащитник, помимо прибывающего из "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.



По информации Daily Mirror, на радаре у "Арсенала" находится Нергор, который выступает за "Брентфорд" с 2019 года, в 2021 выйдя с "пчелами" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.



В минувшем сезоне 31-летний датчанин, будучи капитаном команды, выходил в стартовом составе на 34 из 38 матчей "Брентфорда" в Премьер-Лиге.



Ранее в этом году Нергор заключил с "Брентфордом" новый контракт до 2027 года, однако "пчелы" могут учесть заслуги Кристиана перед клубом, как и то, что это, вероятно, последний шанс для их капитана попробовать себя в гранде.