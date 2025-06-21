Джексон извинился за свое удаление против "Фламенго"

Нападающий "Челси" Николас Джексон извинился за свое удаление в матче клубного Чемпионата Мира против бразильского "Фламенго".

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 от "Фламенго", и одним из ключевых моментов состоявшегося в Филадельфии матча стало удаление Джексона на 68-й минуте.



Едва появившись на замену, Джексон шипами ударил соперника по ноге, за что получил прямую красную карточку. Этот инцидент случился, когда "Челси" уступал в счете только один мяч.



Похожим образом Джексон подвел "Челси" в концовке минувшего сезона Премьер-Лиги, схлопотав удаление против "Ньюкасла", и Николас не может толком объяснить, почему это с ним происходит.



"Я хочу извиниться. Перед клубом, персоналом, своими партнерами по команде и всеми смотревшими игру фанатами. Я вас подвел. Очередная красная карточка... И если честно, я так зол на себя".



"Я упорно тружусь каждый день, чтобы помогать команде, а не ставить нас в такого род положение. Я до сих пор полностью не понимаю, как это произошло. Но одна вещь для меня ясна: это не было умышленно. Просто футбольный момент, когда все пошло не так. Оправданий не существует. Я беру полную ответственность".



"Я поразмышляю, я вырасту, и я вернусь сильнее, чтобы сражаться за эту эмблему и каждого, кто верит в меня. Простите. Простите. Простите", — пишет Джексон в социальной сети.



