"Тоттенхэм" сделал запрос насчет Семеньо

"Тоттенхэм" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Семеньо забил 13 голов в 42 матчах минувшего сезона с учетом всех соревнований и своей игрой привлек внимание ряда больших клубов.



Прежде Семеньо связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", но теперь в борьбу за 25-летнего игрока сборной Ганы вступил "Тоттенхэм".



По информации The Athletic, Семеньо находит привлекательной возможность продолжить карьеру в "Тоттенхэме", однако проблемой может стать стоимость сделки.



В данный момент "Борнмут" оценивает Семеньо в 70 миллионов фунтов, что чересчур для "Тоттенхэма", который также сражается с "Юнайтед" за Бриана Мбемо из "Брентфорда".