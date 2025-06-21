"Тоттенхэм" сделал запрос насчет Семеньо
"Тоттенхэм" сделал запрос насчет приобретения нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
Семеньо забил 13 голов в 42 матчах минувшего сезона с учетом всех соревнований и своей игрой привлек внимание ряда больших клубов.
Прежде Семеньо связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед", но теперь в борьбу за 25-летнего игрока сборной Ганы вступил "Тоттенхэм".
По информации The Athletic, Семеньо находит привлекательной возможность продолжить карьеру в "Тоттенхэме", однако проблемой может стать стоимость сделки.
В данный момент "Борнмут" оценивает Семеньо в 70 миллионов фунтов, что чересчур для "Тоттенхэма", который также сражается с "Юнайтед" за Бриана Мбемо из "Брентфорда".
21.06.2025 06:00
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