Микел раскритиковал Джексона за удаление против "Фламенго"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел раскритиковал нападающего "синих" Николаса Джексона за удаление против бразильского "Фламенго".

Джексон не попал в стартовый состав на второй матч "Челси" на клубном Чемпионате Мира, а после своего выхода на замену во втором тайме сыграл только две минуты и получил красную карточку за грубый фол.



Микел находит поступок Джексона глупым и напоминает, что 24-летний сенегалец подводит команду не в первый раз.



"Это невероятно, невероятно. Глупая, глупая, глупая ошибка. Я не знаю, что творится у него в голове. Ты вступаешь в игру, твоей команде нужно отыгрываться, и ты вытворяешь такое".



"Он сделал то же самое в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла", очень важном матче, где нам требовалась победа для попадания в Лигу Чемпионов. Он получил красную карточку, а теперь он сделал это снова. Нельзя продолжать совершать эти ошибки".



"Был ли Джексон разочарован непопаданием в стартовый состав? Мне плевать на его разочарование. Это футбольный клуб, огромный футбольный клуб, футбольный клуб "Челси", и конкуренция здесь есть всегда".



"Если ты зол из-за перехода Делапа в клуб, он все равно будет твоим конкурентом. Будучи игроком, ты должен это принять, потому что быть сплоченной командой — этой единственный способ достичь успеха и выиграть трофеи", — цитирует Микела Evening Standard.



