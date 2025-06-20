"Челси" вдесятером проиграл "Фламенго"
В своем втором матче на клубном Чемпионате Мира "Челси" потерпел поражение 3:1 от бразильского "Фламенго".
Впервые после своего перехода из "Ипсвича" место в старте "синих" получил Лиам Делап. Также с первых минут появились Трево Чалоба, Мало Гюсто и Энцо Фернандес.
Делап имел хороший момент уже в самом начале матча, но голкипер отразил его мощный удар с острого угла.
А на 13-й минуте "Челси" открыл счет. Педру Нету перехватил мяч возле центральной линии поля, после чего совершил рывок в штрафную и с касанием от голкипера поразил ворота — 0:1.
В дальнейшем некоторое преимущество было на стороне "Фламенго", который хорошо контролировал мяч и оказывал реальное давление.
До перерыва "синие" толком больше ничего не создали. Однажды Фернандес претендовал на пенальти, но система VAR не обнаружила нарушения правил.
Бразильская команда была настойчива и в итоге добилась своего на 61-й минуте. Бруно Энрике ткнул мяч в ворота с близкого расстояния после заброса в штрафную и скидки к дальней штанге — 1:1.
Практически сразу вышедший на замену Энрике проявил себя еще раз, выполнив скидку головой после подачи углового, и Данило ногой в прыжке поразил ворота — 2:1.
Прошло еще три минуты, и "Челси" остался вдесятером. Едва появившийся на замену Николас Джексон шипами ударил соперника по ноге и получил прямую красную карточку.
"Синие" попытались пойти вперед, но лишь нарвались на третий пропущенный гол. Уоллес Ян случайно заблокировал удар партнера в штрафной, но сам же подхватил мяч и расстрелял ворота — 3:1.
С "Челси" случился необъяснимый шестиминутный провал во втором тайме, чем "Фламенго" сполна воспользовался, просто разорвав своего соперника. А Джексон в очередной раз подвел свою команду.
"Фламенго" (Бразилия) — "Челси" (Англия) — 0:0 (0:1)
Голы: Энрике 62, Данило 65, Уоллес Ян 83 — Нету 13.
"Челси": Санчес, Джеймс (Лавиа 64), Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Мадуэке 82), Нету, Палмер (Гиу 82), Гюсто, Делап (Джексон 64).
Удаление: Джексон 68.
20.06.2025 23:00
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Уровень распиаренный апл помойки. АПЛ создана для быдло англичян чтоб отвлекать их от внутрених проблем)) Тупо для васьков англиских ходят каждую неделю трясуца. Потом как ЛЧ начинаеца Итальянские Испанские клубы их на место ставят
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КОРОЛЬ!
Журналист: Линдси Грэм и Майк Помпео были в Украине и пытались спровоцировать украинцев продолжать сражаться.
Трамп: Людям нужно следить за языком, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности.
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Бразил норм нбут, вчера псж, сегодня помойку лондонскую
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Реально похуй, что просрали, бесит только черножопое говно, которое даже в свое др не может нормально сдохнуть и не портить дискуссию уважаемых людей.
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В прошлом розыгрыше чемпионата Испании Гарсия провел 38 матчей, в восьми из них сохранив свои ворота "сухими". Его средний показатель пропущенных голов — 1,34 за игру, что стало одним из лучших результатов среди вратарей лиги.
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Получается , Тер Штеген все таки уходит. Может Артете подсуетиться или все таки возьмёт Кепу по дешевке?)
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«Если вы покупаете игрока за 100 миллионов и он травмируется, эти деньги вылетают в трубу, ведь футбол – это командный вид спорта. Каждый понимает игру по-своему. Конечно, всегда хочется заполучить лучших игроков, но для успеха нужно прежде всего построить команду.
Другие клубы могут тратить кучу денег и приглашать лучших игроков, а я хочу поступать иначе. Даже если бы я мог потратить такую же сумму, я бы распорядился ей по-другому.
Кстати, даже не знаю, сколько могу тратить на трансферы. Меня пока никто не ограничивал», — сказал Клопп.
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Интересно, как сейчас отреагировал бы на этот трансфер Вирца старина Юрген?)
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Я люблю Челси!
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В.В. Путин: "Там, где ступает нога русского солдата, то наше".
Красиво!
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Второй залп по 6лядскому хутору!
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Этот Николяс Джаксон неисправим. Мало того , что получает слишком много горчичников для напа, так ещё и красные начал штамповать. Если не делает выводов из ошибок , надо гнать за шею в Страсбурси
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Донни - наш слоник!
Дональд Трамп предупредил тех, кто призывает Киев продолжать конфликт, что надо "следить за языком".
Их слова могут довести "до крупных неприятностей", предупредил американский президент.
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Не упустите момент, братишки. Турнир из "еще одного трофея для грандчленси" превращается в "ненужную картонку".
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Просто горит именно от залупески.
Ну сука блять чмоооо ну кауой джеймс в опорке? Почемк не справа?????? У тебя лавия и саньос сука на банке...не удивлюсь если сантос уйдет... У меня бы уже подгорало знатно... Чел ебурит во франции, возвращается в клуб и сидит на банке... Наблюдает как профильный праавй защ игракт в центре поля, а справа какое-то лохматое чучело бегает и выпрыгнуть в борьбе за мяч не может....
Хоспаде... И этл еще даже за воспитанника ачимпонга не сказать
Который уже в прошлом сезоне показал что он > густо.... По крайней мере в этой схеме марески.
Густо... Ну это просто лох. Накупили блять французского хлама... Густо дисаси бадиашиль нкунку... Там сарр такой же лох.
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так... 2 топариков подписали - третий на подходе
интересует как обстоит дело с ЦН
в любом случае с чистой душой можно отправляться спать.
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Здравенько так бразилы включились во втором тайме.
Или пенсята отключились. Скорее , все сразу. Плата хорош. Думаю, эквадорцы на ЧМ зажгут следующим летом. Неплохое поколение. Жоржик пиздец на мотивации был, Артета гнобил топарика на банке? Ахахах. По Мадуэкси все понятно. Вратарь , даже если 10-ый , правый защитник, один центрдефа , минимум, и два вингера нужны. Все горят с Гюсто , что по делу, но никто и не вякнул насчёт инертных ЦЗ. Такую мягкую скидку прямо по линии вратарской пускают, как будто там на дальней штанге никто не достанет. Не в первый раз вижу такую хуйню даже при обычных прострелах.
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>Да кто будет смотреть матч Челси и да на КЧМ?
>Смотрели все подзалупли. Без исключений.
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Просто Гиттенса не хватило... ОРУ!
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Щолси - клуб пидарасов!
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не очень-то и хотелось!
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Сук у тебя на банке есть сантос, ты с перепугу ставишь джеймса в опорку, где он играет средне... Не то чтобы плохо, просто средне.
Зато справа бегает густо.
Ну это феноменально
Ясен хер челы типо сантоса естевана пацеса смотрят на эту хуйню и думают : да ну вас нахуй с этим членст е6аным, если у нас густо макукеки и тд неприкасаемые и даже щас когда много игроеов вернулось мы играем с залупой густо на ылпнге и джеймсом в опорке, ге у нас сука на банке сидит лавия сантом есугу....
Понятно если бы аыиграли никто не судил бы постфактум
Но имеем что имеем.
Мне густо уже еще по финалу лк хватило. Спасибо. Хватит!
Источник: https://fapl.ru/posts/115530/
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