"Челси" вдесятером проиграл "Фламенго"

В своем втором матче на клубном Чемпионате Мира "Челси" потерпел поражение 3:1 от бразильского "Фламенго".

Впервые после своего перехода из "Ипсвича" место в старте "синих" получил Лиам Делап. Также с первых минут появились Трево Чалоба, Мало Гюсто и Энцо Фернандес.



Делап имел хороший момент уже в самом начале матча, но голкипер отразил его мощный удар с острого угла.



А на 13-й минуте "Челси" открыл счет. Педру Нету перехватил мяч возле центральной линии поля, после чего совершил рывок в штрафную и с касанием от голкипера поразил ворота — 0:1.



В дальнейшем некоторое преимущество было на стороне "Фламенго", который хорошо контролировал мяч и оказывал реальное давление.



До перерыва "синие" толком больше ничего не создали. Однажды Фернандес претендовал на пенальти, но система VAR не обнаружила нарушения правил.



Бразильская команда была настойчива и в итоге добилась своего на 61-й минуте. Бруно Энрике ткнул мяч в ворота с близкого расстояния после заброса в штрафную и скидки к дальней штанге — 1:1.



Практически сразу вышедший на замену Энрике проявил себя еще раз, выполнив скидку головой после подачи углового, и Данило ногой в прыжке поразил ворота — 2:1.



Прошло еще три минуты, и "Челси" остался вдесятером. Едва появившийся на замену Николас Джексон шипами ударил соперника по ноге и получил прямую красную карточку.



"Синие" попытались пойти вперед, но лишь нарвались на третий пропущенный гол. Уоллес Ян случайно заблокировал удар партнера в штрафной, но сам же подхватил мяч и расстрелял ворота — 3:1.



С "Челси" случился необъяснимый шестиминутный провал во втором тайме, чем "Фламенго" сполна воспользовался, просто разорвав своего соперника. А Джексон в очередной раз подвел свою команду.



"Фламенго" (Бразилия) — "Челси" (Англия) — 0:0 (0:1)



Голы: Энрике 62, Данило 65, Уоллес Ян 83 — Нету 13.



"Челси": Санчес, Джеймс (Лавиа 64), Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Мадуэке 82), Нету, Палмер (Гиу 82), Гюсто, Делап (Джексон 64).



Удаление: Джексон 68.