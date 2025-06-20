Консорциум Бэйла обратился насчет покупки "Кардиффа"

Консорциум во главе с бывшим вингером "Тоттенхэма" Гаретом Бэйлом обратился насчет приобретения "Кардиффа".

Ранее в июне появились слухи, что Бэйл с партнерами заинтересованы в приобретении вылетевшего из Чемпионшипа в Лигу Один "Плимута", однако The Athletic утверждает, что эта информация не соответствует действительности.



В реальности на радаре у консорциума Бэйла находится "Кардифф", и еще в прошлом месяце инвесторы направили письмо о намерениях нынешнему владельцу валлийского клуба Винсенту Тану.



Бэйл сам родился в Кардиффе, но за одноименный клуб никогда не играл, хотя в 2022 году "ласточки" назывались возможным направлением для покидавшего "Реал" Гарета.



Добавим, минувший сезон "Кардифф" завершил на последнем месте в Чемпионшипе и, как и упомянутый "Плимут", вылетел в третий дивизион.