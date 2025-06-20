Палмер объяснил, почему прилетел в Америку в маске

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер объяснил, почему прилетел на клубный Чемпионат Мира в медицинской маске.

Когда на прошлой неделе Палмер сходил с трапа самолета в Филадельфии, на лице Коула была маска.

У болельщиков появились догадки насчет розыгрыша или возможной болезни Палмера, однако в реальности у Коула просто обостренное обоняние.

"Это не было шуткой, мне просто не нравится запах самолетов. Поэтому я надел маску".

"Когда я путешествую, мне не нравятся запахи от кондиционера воздуха и все такое. Поэтому я ношу маску. Энцо (Мареска) не знает этого. Я не говорил ему, а он, если честно, не спрашивал меня!" — сообщил Палмер talkSPORT.




Метки Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 20:00

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  1. zaeba1l 20.06.2025 20:49 # zaeba1l
    Боялся что его узнают и отпинают )

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  2. redwhitegun 20.06.2025 20:41 # redwhitegun
    Говорят что негры воняют, так что скорее всего в этом причина)

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