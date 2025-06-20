Палмер объяснил, почему прилетел в Америку в маске
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер объяснил, почему прилетел на клубный Чемпионат Мира в медицинской маске.
Когда на прошлой неделе Палмер сходил с трапа самолета в Филадельфии, на лице Коула была маска.
У болельщиков появились догадки насчет розыгрыша или возможной болезни Палмера, однако в реальности у Коула просто обостренное обоняние.
"Это не было шуткой, мне просто не нравится запах самолетов. Поэтому я надел маску".
"Когда я путешествую, мне не нравятся запахи от кондиционера воздуха и все такое. Поэтому я ношу маску. Энцо (Мареска) не знает этого. Я не говорил ему, а он, если честно, не спрашивал меня!" — сообщил Палмер talkSPORT.
20.06.2025 20:00
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Боялся что его узнают и отпинают )
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Говорят что негры воняют, так что скорее всего в этом причина)
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