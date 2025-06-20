Палмер объяснил, почему прилетел в Америку в маске

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер объяснил, почему прилетел на клубный Чемпионат Мира в медицинской маске.

Когда на прошлой неделе Палмер сходил с трапа самолета в Филадельфии, на лице Коула была маска.



У болельщиков появились догадки насчет розыгрыша или возможной болезни Палмера, однако в реальности у Коула просто обостренное обоняние.



"Это не было шуткой, мне просто не нравится запах самолетов. Поэтому я надел маску".



"Когда я путешествую, мне не нравятся запахи от кондиционера воздуха и все такое. Поэтому я ношу маску. Энцо (Мареска) не знает этого. Я не говорил ему, а он, если честно, не спрашивал меня!" — сообщил Палмер talkSPORT.