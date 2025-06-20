Андре Онана интересен "Монако"
Французский "Монако" заинтересован в голкипере "Манчестер Юнайтед" Андре Онана.
По информации Sky Sports, в данный момент "Монако" пытается определить, на каких условиях может быть доступен для трансфера Онана.
Онана выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов летом 2023, и от контракта Андре остается еще три года.
В своем втором сезоне на "Олд Траффорд" Онана продолжил совершать грубые ошибки, поэтому 29-летнего ивуарийца регулярно связывают с уходом куда-либо.
Согласно статистике Opta, со старта сезона 2023/24 Онана совершил восемь ошибок, которые обернулись пропущенными голами, во всех соревнованиях, и это высший показатель среди игроков Премьер-Лиги, после Барта Вербрюггена из "Брайтона".
20.06.2025 19:00
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