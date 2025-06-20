ПСЖ улучшил предложение по Забарному до 55 млн. фунтов

Илья Забарный Французский ПСЖ улучшил свое предложение о покупке защитника Ильи Забарного до 55 миллионов фунтов.

Стартовое предложение ПСЖ по Забарному составило 40 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов. Несмотря на последовавший в ответ отказ, победители Лиги Чемпионов продолжили переговоры.

Как сообщает Sky Sports, сейчас ПСЖ сделал свое второе предложение по 22-летнему игроку сборной Украины, но на 55 млн. фунтов "Борнмут" соглашаться тоже не собирается.

Купив Забарного у киевского "Динамо" за 24 млн. фунтов плюс бонусы в 2023 году, сейчас "Борнмут" оценивает Илью более чем в 70 млн. фунтов.

Вообще, "Борнмут" не хочет продавать Забарного и не нуждается в этом, особенно с учетом потерь проданного в "Реал" Дина Хейсена и завершающего свой переход в "Ливерпуль" Милоша Кереза.




Метки Борнмут, Забарный, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 18:00

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