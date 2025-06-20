"Ливерпуль" не обращался насчет Исака

"Ливерпуль" не обращался к "Ньюкаслу" насчет приобретения нападающего Александера Исака.

В последние дни резко активизировались слухи о намерении "Ливерпуля" приобрести Исака. "Красным" как раз нужна замена выставленному на продажу Дарвину Нуньесу.



Однако The Telegraph удалось узнать от своих источников, что эти слухи не имеют под собой основания. "Ливерпуль" не обращался к "Ньюкаслу" насчет Исака, даже неофициально.



Исак нравится "Ливерпулю", однако чемпионы Премьер-Лиги всецело ожидают, что 25-летний швед останется в "Ньюкасле".



Для приобретения Исака у вышедшего в Лигу Чемпионов "Ньюкасла" потребовалась бы не просто рекордная для Премьер-Лиги сумма, а сумма в районе 150-200 миллионов фунтов.



Сам Исак счастлив на "Сент-Джеймс Парк" и, как ожидается, не будет просить отпустить его из клуба, даже если не подпишет новый контракт.