"Вулверхэмптон" приобрел Фера Лопеса

Фер Лопес "Вулверхэмптон" совершил свое первое приобретение этим летом, заполучив нападающего испанской "Сельты" Фера Лопеса.

Лопес заключил с "Вулверхэмптоном" пятилетний контакт и обошелся волкам" в 19.5 млн. фунтов, включая бонусы.

Лопес является продуктом академии "Сельты", только в октябре дебютировав за первую команду.

Всего 21-летний испанец сыграл 17 матчей Ла Лиги за клуб из Виго, забив два гола.

В 2018 году, будучи 14-летним парнем, Лопес три месяца провел в Англии, посещая местную школу.

Лопес поможет команде Витора Перейры справиться с потерей Матеуса Куньи, который был продан в "Манчестер Юнайтед" за 62.5 млн. фунтов.




Метки Вулверхэмптон, Лопес, Сельта, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 113




Поиск: