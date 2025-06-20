Мареска: "Кайседо — лучший или один из лучших опорников в мире"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его полузащитник Мойсес Кайседо является лучшим или одним из лучших опорников в мире.

"Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за 115 миллионов фунтов еще два года назад, однако только в минувшем сезоне Мойсес принялся оправдывать свой ценник.



Кайседо также показал себя большим универсалом, и Мареска счастлив обладать 23-летним эквадорцем.



"На мой взгляд, он хорош везде — только не как голкипер, наверное! В этом сезоне он уже поиграл на трех или четырех позициях. Он поиграл крайнего защитника, он поиграл в полузащите, он поиграл атакующего полузащитника в некоторые моменты".



"Мы знаем, что Мой может играть на различных позициях, а также участвовать в атакующих действиях. Но если Мой играет атакующего полузащитника, это означает, что Энцо (Фернандес) и Коул (Палмер) не играют. Так что это и вопрос баланса".



"Мы очень, очень довольны Моем, и в данный момент, играя оборонительного полузащитника, он является лучшим или одним из лучших в мире", — цитирует Мареску Sky Sports.