Мареска: "Кайседо — лучший или один из лучших опорников в мире"

Мойсес Кайседо Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его полузащитник Мойсес Кайседо является лучшим или одним из лучших опорников в мире.

"Челси" приобрел Кайседо у "Брайтона" за 115 миллионов фунтов еще два года назад, однако только в минувшем сезоне Мойсес принялся оправдывать свой ценник.

Кайседо также показал себя большим универсалом, и Мареска счастлив обладать 23-летним эквадорцем.

"На мой взгляд, он хорош везде — только не как голкипер, наверное! В этом сезоне он уже поиграл на трех или четырех позициях. Он поиграл крайнего защитника, он поиграл в полузащите, он поиграл атакующего полузащитника в некоторые моменты".

"Мы знаем, что Мой может играть на различных позициях, а также участвовать в атакующих действиях. Но если Мой играет атакующего полузащитника, это означает, что Энцо (Фернандес) и Коул (Палмер) не играют. Так что это и вопрос баланса".

"Мы очень, очень довольны Моем, и в данный момент, играя оборонительного полузащитника, он является лучшим или одним из лучших в мире", — цитирует Мареску Sky Sports.




Метки Кайседо, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 15:00

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  1. shearer1 20.06.2025 16:12 # shearer1
    Автоголом до Айдахо

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  2. makeewadim 20.06.2025 15:59 # makeewadim
    один сезон более менее отыграл, а уже столько тирад.

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  3. bembo 20.06.2025 15:28 # bembo
    чистейшая правда

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  4. skydreams 20.06.2025 15:09 # skydreams
    Только отбитый на голову колбасник будет спорить

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