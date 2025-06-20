Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах были названы среди шести номинантов на звание лучшего игрока в 2025 году по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Фернандеш был одним из немногих светлых пятен в неудачном для "Юнайтед" сезоне, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



В то же время Салах привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги. Мохамед забил 29 голов и отдал 18 результативных передач, по обоим показателям став лучшим в дивизионе.



Шорт-лист номинантов дополняют Алексис Макаллистер из "Ливерпуля", Александер Исак из "Ньюкасла", Коул Палмер из "Челси" и Деклан Райс из "Арсенала".



Эти шестеро игроков набрали наибольшее количество голосов в голосовании среди выступающих в Премьер-Лиге футболистов, а имя лучшего будет объявлено на церемонии вручения наград PFA 19 августа.



Ранее в своей карьере Салах уже дважды признавался лучшим игроком по версии PFA, но в прошлом году эта награда досталась Филу Фодену из "Манчестер Сити".



Добавим, данная награда считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки.



