Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Награда Игроку Года по версии PFA Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах были названы среди шести номинантов на звание лучшего игрока в 2025 году по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).

Фернандеш был одним из немногих светлых пятен в неудачном для "Юнайтед" сезоне, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

В то же время Салах привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги. Мохамед забил 29 голов и отдал 18 результативных передач, по обоим показателям став лучшим в дивизионе.

Шорт-лист номинантов дополняют Алексис Макаллистер из "Ливерпуля", Александер Исак из "Ньюкасла", Коул Палмер из "Челси" и Деклан Райс из "Арсенала".

Эти шестеро игроков набрали наибольшее количество голосов в голосовании среди выступающих в Премьер-Лиге футболистов, а имя лучшего будет объявлено на церемонии вручения наград PFA 19 августа.

Ранее в своей карьере Салах уже дважды признавался лучшим игроком по версии PFA, но в прошлом году эта награда досталась Филу Фодену из "Манчестер Сити".

Добавим, данная награда считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки.

Номинанты на звание Игрока Года по версии PFA




Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.06.2025 14:26 # narcot
    срузьке не сдаются



    Россия и Украина снова обменялись военнопленными — Минобороны России

    В Россию вернулась группа военных, попавших в плен, а взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ, сообщило российское Минобороны. Численность группы не называется.

    Украинская сторона пока об обмене не сообщала.

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  2. felix-the-cat 20.06.2025 14:21 # felix-the-cat
    ОРНШТЕЙН: «Ливерпуль» и «Борнмут» достигли полной договоренности о трансфере Керкеза!

    &#163;40 миллионов с учетом бонусов, медобследование на следующей неделе.





    СЮДААА

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  3. bangladesh 20.06.2025 14:15 # bangladesh
    типа заканчиваются все европейские сезоны, футболисты хотят почилить в отпусках, заняться своими делами, ведь в топ лигах сезоны рил изнурительные, отдых жизненно важно необходим. НО инфантино похуй, вот вам бля кчм - ебитесь

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  4. arsenverim 20.06.2025 14:11 # arsenverim
    -Palmer
    +Mbeumo

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  5. meshuggah 20.06.2025 14:06 # meshuggah
    бля вы только взгляните, насколько уебищная форма подзалупаля

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  6. seagull77 20.06.2025 14:00 # seagull77
    Че по гравенберху?

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  7. bembo 20.06.2025 13:48 # bembo
    я поражаюсь как бриташки ебаные тащат свои поленья в эти символические сборные.

    вестимо худший сезон Джаки в Арсе > лучший сезон СРАЙСА

    но кому не похуй, чел 2 гола со штрафных среалу воткнул.

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  8. zaeba1l 20.06.2025 13:47 # zaeba1l
    Не может быть лучшим капитан команды с 15 места.

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  9. hammersmith 20.06.2025 13:43 # hammersmith
    salah-lfc изи заберет

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  10. sausage 20.06.2025 13:29 # sausage
    Палмер-то каким боком сюда попал. По сути провальный для него созон, если сравнивать с 23/24. Ну и Фернандеш... он конечно единственный, кто что-то делал норма МЮ и тащил частенько, но по итогу всё зря. Да и не такой он яркий сезон провёл, как те же Салах или Исак, да даже Райс.

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  11. bastian-mc 20.06.2025 13:28 # bastian-mc
    1 Салах
    2 Мак
    3 Райс
    4 Бруно
    5 Палмер
    6 Исак

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  12. gameboy 20.06.2025 13:24 # gameboy
    Шо тут делает попуск Каллмер?

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  13. thegodfather 20.06.2025 13:18 # thegodfather
    ответить)

    20.06.2025 12:43 #
    sellman

    Адекватно смотреть на вещи: это как? На основе статистики и субъективных вывод на её основе?

    Ну и после вчерашних твоих доводов про ЗП в сумме трансфера, есть вопросики к тебе, братишка

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    Источник: https://fapl.ru/posts/115514/?c=1



    Че за вопросики уехеххе

    Щас бы не одуплять, что стоимость игрока определяется его выкупом плюс зар платой.
    Условно покупая игрока за 50 лямов и давая ему контракт сроком на 5 лет с зар платой в 10 лямов годовых игрок обходится в 20 лямов в год.

    У многих клубов проблемы с ффп из-за раздутой зп ведомости, а не потому что дорого покупали игроков. Как пример - астон вилла. Хотя понятно что проблема комплексная.

    Зар плата футболистов в современном футболе не менее важна, чем стоимость покупки.

    Купить футболиста за 100 лямлв и платить ему 100к в неделю дешевле чем купить футболиста за 50 лям и платить ему 500к в неделю. Конечно если ты через год этого футболиста не продашь)

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  14. thegodfather 20.06.2025 13:10 # thegodfather
    Срайс.... Ето п13дец

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  15. standard 20.06.2025 13:06 # standard
    фернандешу за 15 место или палмеру который не мог полгода забить

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  16. kukuruzko 20.06.2025 13:01 # kukuruzko
    бача-базист.

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