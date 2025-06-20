Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах были названы среди шести номинантов на звание лучшего игрока в 2025 году по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association).
Фернандеш был одним из немногих светлых пятен в неудачном для "Юнайтед" сезоне, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
В то же время Салах привел "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги. Мохамед забил 29 голов и отдал 18 результативных передач, по обоим показателям став лучшим в дивизионе.
Шорт-лист номинантов дополняют Алексис Макаллистер из "Ливерпуля", Александер Исак из "Ньюкасла", Коул Палмер из "Челси" и Деклан Райс из "Арсенала".
Эти шестеро игроков набрали наибольшее количество голосов в голосовании среди выступающих в Премьер-Лиге футболистов, а имя лучшего будет объявлено на церемонии вручения наград PFA 19 августа.
Ранее в своей карьере Салах уже дважды признавался лучшим игроком по версии PFA, но в прошлом году эта награда досталась Филу Фодену из "Манчестер Сити".
Добавим, данная награда считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами игроки.
20.06.2025 13:00
Просмотров: 994
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
срузьке не сдаются
Россия и Украина снова обменялись военнопленными — Минобороны России
В Россию вернулась группа военных, попавших в плен, а взамен Украине передана группа военнопленных ВСУ, сообщило российское Минобороны. Численность группы не называется.
Украинская сторона пока об обмене не сообщала.
(ответить)
ОРНШТЕЙН: «Ливерпуль» и «Борнмут» достигли полной договоренности о трансфере Керкеза!
£40 миллионов с учетом бонусов, медобследование на следующей неделе.
СЮДААА
(ответить)
типа заканчиваются все европейские сезоны, футболисты хотят почилить в отпусках, заняться своими делами, ведь в топ лигах сезоны рил изнурительные, отдых жизненно важно необходим. НО инфантино похуй, вот вам бля кчм - ебитесь
(ответить)
-Palmer
+Mbeumo
(ответить)
бля вы только взгляните, насколько уебищная форма подзалупаля
(ответить)
Че по гравенберху?
(ответить)
я поражаюсь как бриташки ебаные тащат свои поленья в эти символические сборные.
вестимо худший сезон Джаки в Арсе > лучший сезон СРАЙСА
но кому не похуй, чел 2 гола со штрафных среалу воткнул.
(ответить)
Не может быть лучшим капитан команды с 15 места.
(ответить)
salah-lfc изи заберет
(ответить)
Палмер-то каким боком сюда попал. По сути провальный для него созон, если сравнивать с 23/24. Ну и Фернандеш... он конечно единственный, кто что-то делал норма МЮ и тащил частенько, но по итогу всё зря. Да и не такой он яркий сезон провёл, как те же Салах или Исак, да даже Райс.
(ответить)
1 Салах
2 Мак
3 Райс
4 Бруно
5 Палмер
6 Исак
(ответить)
Шо тут делает попуск Каллмер?
(ответить)
ответить)
20.06.2025 12:43 #
sellman
Адекватно смотреть на вещи: это как? На основе статистики и субъективных вывод на её основе?
Ну и после вчерашних твоих доводов про ЗП в сумме трансфера, есть вопросики к тебе, братишка
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/115514/?c=1
Че за вопросики уехеххе
Щас бы не одуплять, что стоимость игрока определяется его выкупом плюс зар платой.
Условно покупая игрока за 50 лямов и давая ему контракт сроком на 5 лет с зар платой в 10 лямов годовых игрок обходится в 20 лямов в год.
У многих клубов проблемы с ффп из-за раздутой зп ведомости, а не потому что дорого покупали игроков. Как пример - астон вилла. Хотя понятно что проблема комплексная.
Зар плата футболистов в современном футболе не менее важна, чем стоимость покупки.
Купить футболиста за 100 лямлв и платить ему 100к в неделю дешевле чем купить футболиста за 50 лям и платить ему 500к в неделю. Конечно если ты через год этого футболиста не продашь)
(ответить)
Срайс.... Ето п13дец
(ответить)
фернандешу за 15 место или палмеру который не мог полгода забить
(ответить)
бача-базист.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий