Субименди прибыл в Лондон, чтобы присоединиться к "Арсеналу"

Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди прибыл в Лондон, чтобы уладить формальности, связанные со своим переходом в "Арсенал".

"Арсенал" трудился над согласованием трансфера Субименди на протяжении нескольких месяцев, в процессе успев сменить Эду на Андре Берту на посту спортивного директора.



В течение этого времени неоднократно появлялись слухи, что "Реал" может увести Субименди из под носа у "Арсенала", однако эти опасения так и не подтвердились.



"Арсенал" всегда был уверен в приобретении Субименди, и сейчас клуб с "Эмирейтс" готовится довести начатое до конца.



Как сообщает The Athletic, 26-летний игрок сборной Испании уже находится в Лондоне, где проведет встречу с боссами "Арсенала" и обсудит заключительные детали сделки.



"Арсенал" собирается выплатить отступные в 60 миллионов евро (51.7 млн. фунтов) по контракту Субименди с "Реал Сосьедад". Мартин поможет "канонирам" справиться с потерей Жоржиньо и, возможно, Томаса Партея.