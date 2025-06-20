"Ливерпуль" согласовал переход Керкеза
"Ливерпуль" согласовал компенсацию за левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.
После блестящего сезона за "Борнмут" Керкеза сватали во многие большие клубы, однако Милош дал ясно понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".
"Ливерпуль" быстро договорился с Керкезом об условиях личного контракта, а сейчас достиг компромисса и с "Борнмутом". Таким образом, трансфер Милоша полностью согласован, утверждает Sky Sport Germany.
Если не случится никаких неожиданностей, то уже на следующей неделе 21-летний венгр, оцениваемый в 45 миллионов фунтов, пройдет медобследование в "Ливерпуле" и подпишет долгосрочный контракт.
Оформив Керкеза, "Ливерпуль" может дать зеленый свет на уход из клуба Энди Робертсона, которого хочет заполучить "Атлетико".
20.06.2025 11:00
Просмотров: 903
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
У КОРОЛЕЙ королевские трансферы. Красuво!
(ответить)
Просто ебут трансферный рынок
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий