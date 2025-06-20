Аморим не возьмет четырех игроков в турне по США
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим определил четырех игроков, у которых нет будущего в клубе и которых он не возьмет в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
По информации The Sun, этими четырьмя игроками являются Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Антони и Джейдон Санчо.
Рэшфорд, Антони и Санчо возвращаются в "Юнайтед" из других клубов после аренды, тогда как Гарначо угодил в опалу к Амориму, оставаясь в Манчестере.
Если к моменту вылета в Америку эти четверо не найдут себе новые клубы, то будут тренироваться в одиночестве на базе "Юнайтед" в Каррингтоне.
"Он хочет обладать лишь теми игроками, которые готовы умереть за эту футболку и разделяют его идеи".
"Также он хочет сделать состав поменьше, чтобы создать прочную командую связь и чтобы каждый получал достаточно игрового времени, находясь на пике физической формы при выходе на поле. Ему не нужен никто, кто будет плохо себя вести или отвлекать", — цитирует свой источник издание.
20.06.2025 10:00
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