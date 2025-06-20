Мареска пока не разговаривал с Мудриком

Наставник "Челси" Энцо Мареска поведал, что пока не разговаривал со своим вингером Михаилом Мудриком, обвиненным в употреблении запрещенного препарата.

В минувшую среду FA официально обвинила Мудрика в нарушении антидопинговых правил. Теперь Михаилу грозит дисквалификация на срок до четырех лет.



Мудрик еще в декабре начал предварительно отбывать дисквалификацию после того, как был уведомлен Ассоциацией о том, что его допинг-проба дала положительный результат.



По словам Марески, Мудрик сохраняет его поддержку и поддержку клуба, однако из-за клубного Чемпионата Мира Энцо пока не имел возможности лично побеседовать с 24-летним украинцем, категорически отрицающим свою вину.



"Миша — игрок "Челси", а я доверяю всем игрокам "Челси". Я разговаривал с Мишей на финале Лиге Конференций в Польше, но с тех пор мы больше не общались".



"Когда я разговаривал с ним, он был в довольно хорошем настроении. Я не видел, чтобы он переживал или был расстроен. Он был в порядке, но после этого дня (выдвижения обвинений) я не разговаривал с ним, поэтому я не знаю, как он себя чувствует", — цитирует Мареску BBC.



Также Мареска еще раз заявил, что ему нужен новый вингер, но Мудрик здесь не при чем.



"Мы уже провели почти целый сезон без Миши. Мы старались искать другие решения, привлекая игроков из академии вроде Тайрика (Джорджа)".



"Но мы собираемся пригласить вингера, и дело не в Мише".



"У нас есть Мадуэке и Нету в качестве чистых вингеров, а в остальном нам приходится подстраиваться. В последнем матче Тайрик сыграл несколько минут на фланге, поэтому мы стараемся приспосабливать различных игроков".



"Довольно очевидно, что нам нужно укрепить эту позицию", — цитирует Мареску Sky Sports.