"Ливерпуль" сделает предложение по Гехи

Марк Гехи "Ливерпуль" собирается сделать предложение о покупке капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

По информации The Telegraph, "Ливерпуль" уже согласовал продажу Джарелла Куансы в "Байер" за 30 миллионов фунтов, и теперь главному тренеру "красных" Арне Слоту нужен новый центральный защитник.

Восполнить потерю Куансы "Ливерпуль" планирует с помощью приобретения Гехи. Предложение чемпионов Премьер-Лиги по 24-летнему игроку сборной Англии не заставит себя ждать.

Источник утверждает, что "Пэлас" в любом случае продаст Гехи этим летом. От действующего контракта Марка остается только 12 месяцев, а речи о продлении сотрудничества даже не идет.

В январе "Пэлас" отказался продать Гехи в "Тоттенхэм" за 70 млн. фунтов, включая 15 млн. фунтов в виде бонусов. "Орлы" едва ли смогут получить такую компенсацию сейчас, но то решение, по крайней мере, помогло клубу завоевать Кубок Англии.




Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2025 08:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 20.06.2025 08:39 # meshuggah
    опять подзалупальные обрыганы покупают воспитанников грандслэмси

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  2. tigerpool 20.06.2025 08:17 # tigerpool
    Красuво

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