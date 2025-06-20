"Ливерпуль" сделает предложение по Гехи

"Ливерпуль" собирается сделать предложение о покупке капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

По информации The Telegraph, "Ливерпуль" уже согласовал продажу Джарелла Куансы в "Байер" за 30 миллионов фунтов, и теперь главному тренеру "красных" Арне Слоту нужен новый центральный защитник.



Восполнить потерю Куансы "Ливерпуль" планирует с помощью приобретения Гехи. Предложение чемпионов Премьер-Лиги по 24-летнему игроку сборной Англии не заставит себя ждать.



Источник утверждает, что "Пэлас" в любом случае продаст Гехи этим летом. От действующего контракта Марка остается только 12 месяцев, а речи о продлении сотрудничества даже не идет.



В январе "Пэлас" отказался продать Гехи в "Тоттенхэм" за 70 млн. фунтов, включая 15 млн. фунтов в виде бонусов. "Орлы" едва ли смогут получить такую компенсацию сейчас, но то решение, по крайней мере, помогло клубу завоевать Кубок Англии.