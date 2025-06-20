Мареска не планирует отпускать Мадуэке

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что не планирует расставаться с вингером Нони Мадуэке этим летом.

Накануне авторитетное издание The Guardian сообщило, что "Челси" готов продать Мадуэке, если получит правильное предложение.



The Telegraph в свою очередь утверждает, что среди заинтересованных в Мадуэке клубов значится "Арсенал", к которому могут присоединиться "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".



Однако Мареска уверяет, что 23-летний англичанин, чей контракт рассчитан до 2030 года, входит в его планы на сезон 2025/26.



"Нони — наш игрок. В данный момент вы можете прочесть много спекуляций насчет многих игроков, но Нони — наш игрок. Мы рассматриваем Нони нашим игроком на следующий сезон", — цитирует Мареску Sky Sports.