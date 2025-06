Светская хроника за пятницу

"Челси" решил перехватить Жоао Педро. "Манчестер Юнайтед" улучшил предложение по Бриану Мбемо. Дарвин Нуньес готов отправиться в "Наполи". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Челси" попробует увести нападающего "Брайтона" Жоао Педро, оцениваемого в 60 миллионов фунтов, из под носа у "Ньюкасла". (The Sun)



"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо за пределы 60 млн. фунтов. (Duncan Castles)



"Юнайтед" решил не тратиться на полузащитника "Аталанты" Эдерсона и ждет, отпустит ли "Бавария" Жоау Палинью в аренду. (Givemesport)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес готов перейти в "Наполи", однако "красные" хотят 60 млн. фунтов за игрока сборной Уругвая. (Daily Express)



У "Ливерпуля" пока нет предложений по Нуньесу. (Liverpool Echo)



Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза интересен "Наполи" и "Милану". (Kiss Kiss Napoli)



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вызывает интерес у "Кристал Пэлас", "Лидса" и "Вест Хэма". (TBR Football)



"Ноттингем Форест" близок к покупке защитника Жаира Куньи и нападающего Игоря Жезуса из "Ботафого" за 30 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Наполи" предложил 25.6 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Мэтта О'Райли. (Daily Mail)



"Трабзонспор" согласовал покупку нападающего "Саутгемптона" Пола Онуачу за 7 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Сандерленд" проявляет интерес к защитнику "Саутгемптона" Дуже Чалета-Цару. (Newcastle Chronicle)



Другое



"Эвертон" начал переговоры со своим защитником Джаррадом Брантуэйтом о новом контракте. (Liverpool Echo)



"Форест" обсуждает новый контракт с вингером Каллумом Хадсон-Одои. (The Sun)



Полузащитник Андрей Сантос дебютирует за "Челси" в матче клубного Чемпионата Мира против "Фламенго". (Daily Mail)



Джон Текстор близок к продажу своей доли в "Пэлас" владельцу "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсона за 190 млн. фунтов. (BBC)



Совладелец "Челси" Марк Уолтер собирается приобрести команду НБА "Лос-Анджелес Лэйкерс" за 10 млрд. долларов. (talkSPORT)



Бывшему игроку "Вест Хэма" Димитри Пайе были предъявлены обвинения насчет "сексуального, физического и психологического насилия" над своей бывшей девушкой. (The Sun)



Нападающий "Челси" Жоау Фелиш встречается с колумбийской моделью, которая известна по телешоу "Испытание соблазном" от Netflix. (The Sun)



--



Появились утечки о составе команды Shapeshifters Team 2 для EA Sports FC 25, в которой возможно будут представлены такие иконы, как Кройф и Роналдиньо. Пока не сообщается, можно ли их будет приобрести за монеты EA FC.