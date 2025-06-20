"Байер" близок к покупке Куансы

Леверкузенский "Байер" близок к приобретению центрального защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы.

Главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг утвердил кандидатуру Куансы после того, как Джонатан Та отказался продлевать свой истекавший контракт и ушел в "Баварию".



По информации The Athletic, в данный момент "Байер" находится на пороге договоренности с "Ливерпулем" о компенсации за 22-летнего защитника в размере около 34 миллионов фунтов.



Таким образом, Куанса может стать рекордным приобретением в истории "Байера", перекрыв переход Керема Демирбая из "Хоффенхайма" за 27.1 млн. фунтов в 2019 году.



Согласование условий личного характера видится формальностью, потому что Куанса хочет играть регулярно, а Бундеслига в последние годы стала популярным направлением для молодых англичан.