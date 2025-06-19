"Пэлас" ведет переговоры о покупке Диоманде

"Кристал Пэлас" ведет переговоры с лиссабонским "Спортингом" о покупке центрального защитника Усмана Дембеле.

По информации BBC, "Пэлас" рассматривает 21-летнего Диоманде в качестве возможной замены для своего капитана Марка Гехи, от контракта которого остается один год.



Ранее днем появилась информация об интересе к Гехи со стороны "Ливерпуля", который в свою очередь может пригласить Марка на место Джарелла Куансы, обдумывающего переход в "Байер".



Диоманде оценивается в 40 миллионов фунтов, что стало бы рекордным приобретением для "Пэлас". Сейчас таковым является нападающий Кристиан Бентеке, который обошелся "орлам" в 32 млн. фунтов в 2016 году.



Укрепление центра обороны является приоритетом для "Пэлас" на это лето, учитывая неопределенность с будущим Гехи и выход команды Оливера Гласнера в Лигу Европы.