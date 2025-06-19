Премьер-Лига оштрафовала "Сити" на сумму свыше 1 млн. фунтов

"Манчестер Сити" был оштрафован Премьер-Лигой на сумму свыше 1 миллиона фунтов за недостаточную пунктуальность в сезоне 2024/25.

Премьер-Лига установила, что в минувшем сезоне игроки "Сити" девять раз выходили на поле с задержкой к стартовому свистку или свистку на второй тайм.



Наибольшая задержка — в 2 минуты и 24 секунды — случилась в декабре, когда "горожане" потерпели домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Юнайтед".



Своей непунктуальностью "Сити" не только заставлял ждать зрителей и соперников, но и создавал проблемы бродкастерам, которые транслируют матчи Премьер-Лиги.



И хотя "Сити" признал свою вину и извинился за нарушения правил, Премьер-Лига наложила на клуб с "Этихад" внушительный штраф в 1.08 млн. фунтов. На оплату у "горожан" есть 14 дней, сообщает BBC.



Добавим, в предыдущем сезоне "Сити" аналогичным образом нарушил правила 22 раза и был оштрафован на 2.09 млн. фунтов.