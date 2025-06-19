Ассистент Артеты возглавил "Парму"

Карлос Куэста, ассистент наставника "Арсенала" Микеля Артеты, был официально назначен главным тренером итальянской "Пармы".

Куэста заключил с "Пармой" контракт до июня 2027 с опцией продления на 12 месяцев. 29-летний испанец приступает к исполнению своих обязанностей с 1 июля.



Прежде поработав в академиях "Атлетико" и "Ювентуса", Куэста трудился ассистентом Артеты с августа 2020, в течение этого времени выиграв два Суперкубка Англии.



Куэста становится самым молодым главным тренером в итальянском первенстве в послевоенную эру.



Добавим, минувший сезон "Парма" завершила на 16-м месте в Серии А.