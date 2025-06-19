"Тоттенхэм" оштрафован на 75,000 фунтов за гомофобные кричалки

FA оштрафовала "Тоттенхэм" на 75,000 фунтов за гомофобные кричалки своих фанатов в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в сентябре.

В том матче, выигранном "Тоттенхэмом" со счетом 3:0, болельщики домашней команды принялись скандировать кричалки насчет полузащитника "Юнайтед" Мейсона Маунта, прежде выступавшего за "Челси", а также вспомнили про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.



FA еще в ноябре предъявила обвинения "Тоттенхэму", который свою неправоту полностью признал. Изначально независимая комиссия Ассоциации оштрафовала "шпор" на 150,000 фунтов, но после апелляции клуба сумма была снижена вдвое, о чем и было объявлено сегодня.



Добавим, еще в день матча "Тоттенхэм" упрекнул своих болельщиков за такое поведение. С критикой выступило и ЛГБТ-объединение фанатов "шпор".