"Тоттенхэм" оштрафован на 75,000 фунтов за гомофобные кричалки

Тоттенхэм FA оштрафовала "Тоттенхэм" на 75,000 фунтов за гомофобные кричалки своих фанатов в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в сентябре.

В том матче, выигранном "Тоттенхэмом" со счетом 3:0, болельщики домашней команды принялись скандировать кричалки насчет полузащитника "Юнайтед" Мейсона Маунта, прежде выступавшего за "Челси", а также вспомнили про главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

FA еще в ноябре предъявила обвинения "Тоттенхэму", который свою неправоту полностью признал. Изначально независимая комиссия Ассоциации оштрафовала "шпор" на 150,000 фунтов, но после апелляции клуба сумма была снижена вдвое, о чем и было объявлено сегодня.

Добавим, еще в день матча "Тоттенхэм" упрекнул своих болельщиков за такое поведение. С критикой выступило и ЛГБТ-объединение фанатов "шпор".




Метки FA, болельщики, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2025 20:00

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  1. vagifspurs 19.06.2025 20:38 # vagifspurs
    Да покуй на эти копейки и тем более на мнение лгбт сообщества

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