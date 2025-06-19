"Байер" обсуждает покупки Куансы у "Ливерпуля"

Леверкузенский "Байер" ведет переговоры о покупке защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансы.

В данный момент "Ливерпуль" завершает приобретение атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, который уже в пятницу пройдет медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.



Но параллельно, как сообщает Sky Sports, два клуба обсуждают трансфер Куансы, который в минувшем сезоне отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.



Ранее в июне 22-летний англичанин сделал большой намек на уход из "Ливерпуля", заявив, что готов к следующему шагу в своей карьере.



В случае расставания с Куансой "Ливерпулю" потребуется новый центральный защитник, и BBC утверждает, что со стороны "красных" существует интерес к Марку Гехи, чей контракт с "Кристал Пэлас" истекает через 12 месяцев.