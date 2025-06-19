Шестеро номинированы на звание лучшего молодого игрока в 2025 году
Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена номинантов на звание лучшего молодого игрока в 2025 году.
В указанный шорт-лист попали Милош Керкез из "Борнмута", ушедший от "вишенок" в "Реал" Дин Хейсен, Майлс-Льюис Скелли с Итаном Нванери из "Арсенала", Лиам Делап из "Челси" и Морган Роджерс из "Астон Виллы".
Все шестеро великолепно провели сезон 2024/25 за свои клубы и собрали наибольшее количество голосов в уже завершившемся голосовании своих коллег футболистов.
Имя молодого Игрока Года будет объявлено во время торжественной церемонии вручения наград PFA в Манчестере 19 августа.
Добавим, в прошлом году лучшим молодым игроком стал Коул Палмер, получив признание за свой блестящий дебютный сезон в "Челси".
19.06.2025 18:00
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Наверное всё же Льюис Скелли выглядел более ярко из всех остальных.
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