Шестеро номинированы на звание лучшего молодого игрока в 2025 году

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена номинантов на звание лучшего молодого игрока в 2025 году.

В указанный шорт-лист попали Милош Керкез из "Борнмута", ушедший от "вишенок" в "Реал" Дин Хейсен, Майлс-Льюис Скелли с Итаном Нванери из "Арсенала", Лиам Делап из "Челси" и Морган Роджерс из "Астон Виллы".



Все шестеро великолепно провели сезон 2024/25 за свои клубы и собрали наибольшее количество голосов в уже завершившемся голосовании своих коллег футболистов.



Имя молодого Игрока Года будет объявлено во время торжественной церемонии вручения наград PFA в Манчестере 19 августа.



Добавим, в прошлом году лучшим молодым игроком стал Коул Палмер, получив признание за свой блестящий дебютный сезон в "Челси".