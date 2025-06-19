Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш ожидает перейти в "Арсенал".

Согласно свежим слухам, переговоры "Арсенала" по Беньямину Шешко из "РБ Лейпциг" находятся в более продвинутой стадии, нежели по Дьекерешу.



Кроме того, у Дьекереша все еще есть вариант с "Манчестер Юнайтед", чей главный тренер Рубен Аморим только в ноябре сменил Лиссабон на Манчестер.



Однако talkSPORT стало известно, что Дьекереш сообщил своим друзьям и семье об ожиданиях перейти в "Арсенал". Виктор всецело убежден, что этот трансфер состоится.



Ранее считалось, что "Спортинг" отпустит Дьекереша за 60 миллионов фунтов, однако португальский клуб отрицает какую-либо джентльменскую договоренность с 27-летним шведом и требует около 80 млн. фунтов.