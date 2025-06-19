"Челси" готов продать Мадуэке

"Челси" готов отпустить вингера Нони Мадуэке, если насчет того поступит правильное предложение.

Потеряв Михаила Мудрика с дисквалификацией и вернув Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед", главный тренер "Челси" Энцо Марека остался лишь с Педру Нету, Тайриком Джорджем и как раз Мадуэке из числа вингеров.



Именно поэтому "Челси" так активно проявляет интерес к Джейми Гиттенсу из дортмундской "Боруссии" и Малику Фофана из "Лиона". Однако дефицит фланговых игроков не является помехой к продаже Мадуэке, утверждает The Guardian.



"Челси" открыт к предложениям насчет Мадуэке — и не в последнюю очередь потому, что после клубного Чемпионата Мира на "Стэмфорд Бридж" прибудет Эстевао Виллиан, который, как Нету и сам Нони, является левоногим вингером.