Франк хочет создать больше "волшебных моментов" для "Тоттенхэма"

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что хочет подарить фанатам больше радостных моментов после победы своего предшественника Анге Постекоглу в финале Лиги Европы.

Завоевание трофея Лиги Европы не спасло Постекоглу от увольнения, и однако Франк очень ценит проделанную Анге работу и собирается использовать ее в качестве фундамента.



"Думаю, Анге сделал нечто особенное. Его всегда будут помнить как легенду "Тоттенхэма".



"Важно помнить, что все мы стоим на плечах других. Я продолжу на том основании, которое заложил Анге со своим тренерским штабом, и я очень скромен насчет этого. Я постараюсь изо всех сил, чтобы продолжить ту отличную работу, которую он проделал".



"Это ощущение, этот восторг, это наслаждение и эта радость на лицах фанатов, на фотографиях — вау. Надеюсь, мы сможем создать больше таких моментов. Это будет нашей предельной мечтой: сделать это и развить это".



"Здесь хороший состав. Это огромный клуб с огромным потенциалом. Так что это очень, очень волнительно".



"У меня состоялись очень хорошие разговоры и встречи с руководством, и мы подробно обсудили все, включая детали насчет структуры клуба и процессы. Конечно, я пришел со своими взглядами на вещи, со своим видением, своими идеями и тем, как я хочу делать вещи и как я постараюсь строить команду и клуб".



"У нас будут взлеты и падения — но прямо сейчас это сказка. Все счастливы, солнце светит, все великолепно".



"Мы еще не сыграли ни матча. Надеюсь, мы будем много побеждать. Мы будем очень упорно трудиться каждый день, чтобы создать как можно больше волшебных моментов для фанатов и собрать их вместе в конце сезона. Надеюсь, мы проведем очень хороший сезон", — цитирует Франка Sky Sports.