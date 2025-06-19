Мамаду Сарр мечтает стать новым Ван Дейком

Новичок "Челси" Мамаду Сарр признался, что капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк является его лидером.

"Челси" еще в январе согласовал покупку Сарра у "Страсбура" за 12 миллионов фунтов, и ранее в январе Мамаду присоединился к команде Энцо Марески.



Сарр сыграл на взрослом уровне только 40 матчей, включая 27 в минувшем сезоне за "Страсбур", однако 19-летний француз имеет самые высокие амбиции.



"Я хочу быть как Виргил Ван Дейк. Я люблю Ван Дейка. Хотя некоторые люди говорят мне, что по игре я больше похож на Ибраиму Конате. Они очень похожи".



"Ван Дейк — лидер. Защитнику очень важно быть лидером. Я много разговариваю на поле и за его пределами. Это важная работа".



"Думаю, я хорошо читаю игру. Когда я с мячом, то могу отдать хороший пас".



"В детстве у меня была мечта. Я мечтал стать лучшим центральным защитником в мире", — цитирует Сарра ESPN.