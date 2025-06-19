Вирц прилетает в Ливерпуль

Атакующий полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц прилетает в Англию в четверг вечером, чтобы завершить свой переход в "Ливерпуль".

На прошлой неделе стало известно, что "Байер" согласился отпустить Вирца в "Ливерпуль" за 116.5 млн. фунтов, включая бонусы. Перед этим "красные" договорились с самим Флорианом об условиях личного контракта.



Сейчас Вирц вернулся из отпуска и, как сообщает Sky Sports, уже этим вечером приземлится в Ливерпуле, чтобы завтра пройти медобследование в мерсисайдском клубе.



Затем Вирц подпишет пятилетний контракт с базовым окладом в 195,000 фунтов в неделю. Благодаря бонусам Флориан сможет увеличить свою зарплату до 245,000 фунтов каждые семь дней.



Издание Bild добавляет, что агентами при согласовании этой сделки выступали родители Вирца, и их комиссионные составят 8.6 млн. фунтов.