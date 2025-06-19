Светская хроника за четверг

Виктор Дьекереш стремится покинуть "Спортинг". Первис Эступиньян хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" готов потратиться на Александера Исака. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий Виктор Дьекереш, который является целью для "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", отказался от примирительных переговоров со "Спортингом" и настаивает на своем уходе из клуба. (Daily Mirror)



Крайний защитник "Брайтона" Первис Эступиньян хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". (Football Insider)



Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус является целью для "Юнайтед", "Ньюкасла" и еще одного неназванного клуба Премьер-Лиги. (The Guardian)



"Ливерпуль" готов обновить трансферный рекорд Премьер-Лиги ради приобретения нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Givemesport)



"Ливерпуль" вслед за "Челси" проявил интерес к вингеру "Лиона" Малику Фофана. (L'Equipe)



"Челси" установил контакт с "Брайтоном" насчет покупки нападающего Жоао Педро. (Fabrizio Romano)



"Лидс" интересуется полузащитником "Ювентуса" Дугласом Луисом. (Tuttosport)



Голкипер Ник Поуп не хочет уходить из "Ньюкасла", несмотря на интерес "Лидса", и это может помешать "сорокам" приобрести Джеймса Траффорда из "Бернли". (TBR Football)



"Лидс" и "Тоттенхэм" обратились к представителям нападающего "Ниццы" Эванна Гессана. (TBR Football)



"Фулхэм" обдумывает покупку американского нападающего ПСВ Рикардо Пепи. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" готова продать полузащитника Эмилиано Буэндиа за 20+ миллионов фунтов. (Caught Offside)



"Брентфорд" назначил цену в 50 млн. фунтов за нападающего Йоана Висса, который интересен "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Ноттингем Форест", "Фенербахче" и "Галатасараю". (TEAMtalk)



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Крис Уайлдер был уволен с поста главного тренера "Шеффилд Юнайтед". Вместо него "клинки" назначили Рубена Селлеса. (Sky Sports)



Директор академии "Юнайтед" Ник Кокс переходит на работу в "Эвертон". (The Athletic)



"Юнайтед" повысил цену билетов на матчи высшей категории с 66 до 97 фунтов. Речь идет о матчах против других представителей "большой шестерки" и "Ньюкасла". (BBC)



Зарплата 19-летнего Джоба Беллингема в дортмундской "Боруссии" составит 82,000 фунтов в неделю с учетом всех бонусов. (Bild)



Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж потратил 7,000 фунтов на пересадку волос. (Daily Star)