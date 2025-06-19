Светская хроника за четверг
Виктор Дьекереш стремится покинуть "Спортинг". Первис Эступиньян хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" готов потратиться на Александера Исака. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
Нападающий Виктор Дьекереш, который является целью для "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", отказался от примирительных переговоров со "Спортингом" и настаивает на своем уходе из клуба. (Daily Mirror)
Крайний защитник "Брайтона" Первис Эступиньян хочет перейти в "Манчестер Юнайтед". (Football Insider)
Атакующий полузащитник "Вест Хэма" Мохаммед Кудус является целью для "Юнайтед", "Ньюкасла" и еще одного неназванного клуба Премьер-Лиги. (The Guardian)
"Ливерпуль" готов обновить трансферный рекорд Премьер-Лиги ради приобретения нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. (Givemesport)
"Ливерпуль" вслед за "Челси" проявил интерес к вингеру "Лиона" Малику Фофана. (L'Equipe)
"Челси" установил контакт с "Брайтоном" насчет покупки нападающего Жоао Педро. (Fabrizio Romano)
"Лидс" интересуется полузащитником "Ювентуса" Дугласом Луисом. (Tuttosport)
Голкипер Ник Поуп не хочет уходить из "Ньюкасла", несмотря на интерес "Лидса", и это может помешать "сорокам" приобрести Джеймса Траффорда из "Бернли". (TBR Football)
"Лидс" и "Тоттенхэм" обратились к представителям нападающего "Ниццы" Эванна Гессана. (TBR Football)
"Фулхэм" обдумывает покупку американского нападающего ПСВ Рикардо Пепи. (Fabrizio Romano)
"Астон Вилла" готова продать полузащитника Эмилиано Буэндиа за 20+ миллионов фунтов. (Caught Offside)
"Брентфорд" назначил цену в 50 млн. фунтов за нападающего Йоана Висса, который интересен "Арсеналу", "Тоттенхэму", "Ноттингем Форест", "Фенербахче" и "Галатасараю". (TEAMtalk)
Другое
Крис Уайлдер был уволен с поста главного тренера "Шеффилд Юнайтед". Вместо него "клинки" назначили Рубена Селлеса. (Sky Sports)
Директор академии "Юнайтед" Ник Кокс переходит на работу в "Эвертон". (The Athletic)
"Юнайтед" повысил цену билетов на матчи высшей категории с 66 до 97 фунтов. Речь идет о матчах против других представителей "большой шестерки" и "Ньюкасла". (BBC)
Зарплата 19-летнего Джоба Беллингема в дортмундской "Боруссии" составит 82,000 фунтов в неделю с учетом всех бонусов. (Bild)
Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж потратил 7,000 фунтов на пересадку волос. (Daily Star)
19.06.2025 11:00
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Последние комментарии:
Када там уже трансферы галаваебов в арсенал?
Када уже стоук сити 2. 0 фул комплит?
(ответить)
"Юнайтед" повысил цену билетов на матчи высшей категории с 66 до 97 фунтов. Речь идет о матчах против других представителей "большой шестерки"
Источник: https://fapl.ru/posts/115500/
а шлюхчестер сосайтед каким боком к "большой шестерке" относится вообще?
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Топарь Исак в лфк это круто красные братья
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Бабка, просыпайся, пора гавкать
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