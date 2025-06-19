Льюис-Скелли близок к новому контракту с "Арсеналом"

Защитник Майлс Льюис-Скелли готов положить конец спекуляциями насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт с "Арсеналом".

18-летний Льюис-Скелли совершил настоящий прорыв в сезоне 2024/25, закрепившись в первой команде "Арсенала" и впервые получив вызов в сборную Англии, дебют за которую против Латвии Майлс отметил голом.



Сейчас у Льюис-Скелли остается только один год по действующему контракту, который он подписал в октябре 2023 — по правилам FA игроки в возрасте до 18 не могут заключать соглашения сроком более трех лет.



В предыдущие недели было много слухов об интересе к Льюис-Скелли со стороны "Реала". Утверждалось, что Королевский клуб готов применить свою излюбленную тактику, чтобы заполучить игрока свободным агентом по истечении контракта.



Однако The Atheltic утверждает, что потеря Льюис-Скелли не грозит "Арсеналу". Стороны находятся на пороге новой сделки, которая сделает Майлса одним из самых высокооплачиваемых юниоров в мире.



Ключом к успеху в переговорах стали отличные отношения Льюис-Скелли с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, который сделал Майлса своим основным левым защитником.



При этом переговоры со стороны игрока вела его мама Марсия Льюис.