Эзе входит в шорт-лист "Баварии"

Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе значится среди трансферных целей немецкой "Баварии" на это лето.

Проиграв борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца, "Бавария" сразу же обратилась к альтернативным трансферным целям по укреплению своей атакующей линии.



По информации ESPN, в шорт-листе "Баварии" значатся Рафаэл Леау из "Милана", Нико Уильямс из "Атлетика", Брадли Барколя из ПСЖ и как раз Эзе.



"Бавария" находится в хороших отношениях с "Пэлас", только прошлым летом купив у "орлов" Майкла Олисе за 51 миллион фунтов. Это приобретение оказалось очень удачным и помогло клубу из Мюнхена вернуть титул Бундеслиги.



26-летний Эзе провел отличный сезон за "Пэлас", забив восемь голов и отдав восемь результативных передач в Премьер-Лиге, а также завоевав с "орлами" Кубок Англии.