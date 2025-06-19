Эзе входит в шорт-лист "Баварии"
Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе значится среди трансферных целей немецкой "Баварии" на это лето.
Проиграв борьбу "Ливерпулю" за Флориана Вирца, "Бавария" сразу же обратилась к альтернативным трансферным целям по укреплению своей атакующей линии.
По информации ESPN, в шорт-листе "Баварии" значатся Рафаэл Леау из "Милана", Нико Уильямс из "Атлетика", Брадли Барколя из ПСЖ и как раз Эзе.
"Бавария" находится в хороших отношениях с "Пэлас", только прошлым летом купив у "орлов" Майкла Олисе за 51 миллион фунтов. Это приобретение оказалось очень удачным и помогло клубу из Мюнхена вернуть титул Бундеслиги.
26-летний Эзе провел отличный сезон за "Пэлас", забив восемь голов и отдав восемь результативных передач в Премьер-Лиге, а также завоевав с "орлами" Кубок Англии.
19.06.2025 09:00
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