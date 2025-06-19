Агент Шешко отрицает договоренность с "Арсеналом"

Агент нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко опроверг слухи о договоренности своего клиента с "Арсеналом".

Накануне в немецкой прессе появилась информация, что Шешко дал свое согласие на переход в "Арсенал", но "канониры" отказываются переплачивать за Беньямина.



Однако агент Элвис Басанович настаивает, что никакой договоренности нет. Более того, 22-летний словенец не будет давить на свой клуб и требовать снижения цены.



"Это далеко от правды! Мы уважаем "РБ Лейпциг", и я на 100 процентов убежден, что "РБ Лейпциг" тоже отнесется к уважением к нашему решению насчет следующего шага, когда мы решим его сделать".



"Даже если бы со стороны игрока могло быть — или будет — сильное желание перейти в определенный клуб, мы никогда не будем шантажировать "РБ Лейпциг".



"Я убежден, что это не было бы правильно, потому что манера твоего ухода показывает твои ценности. Ценности, которые ты принесешь в новый клуб", — сообщил Басанович Givemesport.