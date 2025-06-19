"Челси" готовит новое предложение по Гиттенсу

"Челси" готовит новое предложение о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

Напомним, "Челси" пытался заполучить Гиттенса к клубному Чемпионату Мира, однако предложение "синих" в 42 миллиона фунтов было отклонено "Боруссией".



Несмотря на то, что в данный момент "Челси" и "Боруссия" заняты на клубном Чемпионате Мира, Football.London располагает информацией, что стороны продолжают переговоры.



Более того, "Челси" готовится выдвинуть новое предложение по 20-летнему англичанину, которого "Боруссия" оценивает примерно в 50 млн. фунтов.



При этом с самим Гиттенсом "Челси" уже договорился. Джейми очень хочет перейти к "синим" и остался расстроен, что его трансфер не удалось согласовать до турнира ФИФА в Соединенных Штатах.



Издание The Guardian добавляет, что Гиттенс остается приоритетной целью "Челси" среди атакующих игроков, но также на радаре у лондонского клуба находятся Мохаммед Кудус из "Вест Хэма" и Жоао Педро из "Брайтона".