"Ньюкасл" готов приютить Рэшфорда

"Ньюкасл" заинтересован в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Угодив в опалу к главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму, на вторую половину минувшего сезона Рэшфорд отправился в аренду в "Астон Виллу".



Рэшфорд заметно прибавил, однако "Вилла" не попала в Лигу Чемпионов и поэтому едва ли будет пользоваться своей опцией по выкупу 27-летнего англичанина.



Сам Рэшфорд по-прежнему мечтает о "Барселоне", однако в приоритете у каталонского клуба находятся другие фланговые нападающие — вроде Нико Уильямса из "Атлетика" и Луиса Диаса из "Ливерпуля".



Выходом из сложившейся ситуации для Рэшфорда может стать "Ньюкасл". По информации The Sun, "сороки" уверены, что их клуб может обеспечить Маркусу идеальные условия для перезагрузки своей карьеры.



В отличие от "Виллы", "Ньюкасл" квалифицировался в Лигу Чемпионов, и главному тренеру "сорок" Эдди Хау нужен игрок, который бы облегчил бомбардирское бремя Александера Исака.



В данный момент "Ньюкасл" предпочитает арендовать Рэшфорда, тогда как "Юнайтед" хотел бы сразу продать своего воспитанника.