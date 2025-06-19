Фоден: "Это новое начало для меня"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заявил, что сезон 2025/26 станет "новым началом" для него.
Фоден совершенно провалил сезон 2024/25 — на неважную форму Фила наложились травмы и проблемы на личном фронте.
Однако в стартовом для "Сити" матче на клубном Чемпионате Мира против "Видада" Фоден предстал другим игроком, отметившись голом и результативной передачей.
После победы со счетом 2:0 25-летний англичанин выразил надежду, что его проблемы остались в прошлом.
"Это новый сезон, новое начало для меня. Я нахожусь в предвкушении нового сезона".
"Этот турнир очень важен — не только для меня, но для всех игроков. Сейчас важно быть в хорошей форме для выступления в этом большом турнире".
"Когда играешь за клуб вроде "Сити", от тебя ожидают хорошей игры в каждом матче. Я привык к этому давлению. Прошлый сезон был немного суровым для всех нас, но в этом сезоне мы начинаем с чистого листа".
"Я доволен игрок и доволен тремя очками. Я был подвижен, и мяч отскочил ко мне. Мне удалось славно пробить, поэтому я доволен", — цитирует Фодена BBC.
19.06.2025 00:05
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