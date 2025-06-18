Санчо согласился на переход в "Наполи"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо дал свое согласие на переход в итальянский "Наполи".

Отыграв минувший сезон за "Челси" на правах аренды, сейчас Санчо вернулся в "Юнайтед". "Синие" не смогли договориться с Джейдоном об условиях личного контракта, поэтому отказались от обязательства по его выкупу со штрафом в 5 миллионов фунтов.



Санчо не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, поэтому вынужден искать новое пристанище, и "Наполи" показался Джейдону привлекательным вариантом.



Однако Evening Standard напоминает, что Санчо и "Наполи" все еще нужно согласовать условия личного контракта, и это большая проблема, учитывая текущую зарплату Джейдона в районе 300,000 фунтов в неделю.



Сообщается, что "Юнайтед" просит за Санчо 25 млн. евро (21.3 млн. фунтов), и это тоже чересчур для "Наполи".