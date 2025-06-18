"Сити" победил "Видад" на клубном Чемпионате Мира
"Манчестер Сити" начал свой путь на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над марокканским "Видадом".
В стартовом составе "горожан" были названы новички Тиджани Рейндерс и Райан Шерки. Новоиспеченный капитан Бернарду Силва начал матч на лавке, поэтому повязку примерил голкипер Эдерсон.
"Сити" удалось открыть счет уже на второй минуте. Голкипер "Видада" неудачно прервал прострел Савиньо, отразив мяч прямо на Фила Фодена, и тот поспешил поразить ворота — 1:0.
"Видад" весьма позитивно отреагировал на пропущенных гол, создав несколько угроз воротам Эдерсона. "Горожанам" впереди похвастать было нечем, кроме остановленного голкипером удара Фодена.
Тем не менее, на 42-й минуте "Сити" укрепил свое преимущество в счете. Оставшись без опеки, Жереми Доку ногой поразил ворота с близкого расстояния после подачи Фоденом углового — 2:0.
Во втором тайме "горожане" контролировали игру и перестали ошибаться в обороне, но атаковали беззубо.
На исходе основного времени Рико Льюис в подкате выбил мяч, а затем шипами ударил оппонента по лицу, за что получил от рефери прямую красную карточку.
Напоследок вышедший на замену Эрлинг Холанд упустил возможность сделать счет крупным, пробив прямо в выдвинувшегося ему навстречу голкипера.
"Видад" был неплох в первом тайме, но второй сыграл так же беззубо, как и "Сити". Разница лишь в том, что "горожане" забили два гола на классе до перерыва.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Видад" (Марокко) — 2:0 (0:0)
Голы: Фоден 2, Доку 42.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Рейс, Аке, О'Райли, Рейндерс, Фоден (Родри 60), Шерки (Холанд 60), Савиньо (Нунеш 90), Доку (Бобб 60), Мармуш (Гюндоган 69).
Удаление: Льюис 88.
18.06.2025 21:00
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Источник: https://fapl.ru/posts/115491/?c=1#c8067309
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