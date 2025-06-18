"Сити" победил "Видад" на клубном Чемпионате Мира

Фил Фоден "Манчестер Сити" начал свой путь на клубном Чемпионате Мира с победы 2:0 над марокканским "Видадом".

В стартовом составе "горожан" были названы новички Тиджани Рейндерс и Райан Шерки. Новоиспеченный капитан Бернарду Силва начал матч на лавке, поэтому повязку примерил голкипер Эдерсон.

"Сити" удалось открыть счет уже на второй минуте. Голкипер "Видада" неудачно прервал прострел Савиньо, отразив мяч прямо на Фила Фодена, и тот поспешил поразить ворота — 1:0.

"Видад" весьма позитивно отреагировал на пропущенных гол, создав несколько угроз воротам Эдерсона. "Горожанам" впереди похвастать было нечем, кроме остановленного голкипером удара Фодена.

Тем не менее, на 42-й минуте "Сити" укрепил свое преимущество в счете. Оставшись без опеки, Жереми Доку ногой поразил ворота с близкого расстояния после подачи Фоденом углового — 2:0.

Во втором тайме "горожане" контролировали игру и перестали ошибаться в обороне, но атаковали беззубо.

На исходе основного времени Рико Льюис в подкате выбил мяч, а затем шипами ударил оппонента по лицу, за что получил от рефери прямую красную карточку.

Напоследок вышедший на замену Эрлинг Холанд упустил возможность сделать счет крупным, пробив прямо в выдвинувшегося ему навстречу голкипера.

"Видад" был неплох в первом тайме, но второй сыграл так же беззубо, как и "Сити". Разница лишь в том, что "горожане" забили два гола на классе до перерыва.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Видад" (Марокко) — 2:0 (0:0)

Голы: Фоден 2, Доку 42.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Рейс, Аке, О'Райли, Рейндерс, Фоден (Родри 60), Шерки (Холанд 60), Савиньо (Нунеш 90), Доку (Бобб 60), Мармуш (Гюндоган 69).

Удаление: Льюис 88.




Метки Видад, клубный Чемпионат Мира, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 18.06.2025 22:30 # bembo
    и ето гавно называют королевским клубом? ОРУУУУУУУу

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  2. bembo 18.06.2025 22:18 # bembo
    как же ябут среал пидридскую памойку!

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  3. sausage 18.06.2025 22:04 # sausage
    Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо дал свое согласие на переход в итальянский "Наполи".
    Если все трансферы выгорят, в Наполи норма АПЛовская банда соберётся.

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  4. dexter 18.06.2025 21:59 # dexter
    Куда пропал мой ручной змагарчик?

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  5. sausage 18.06.2025 21:58 # sausage
    Бесят всё-таки эти пиндосовские шоу, когда игроки по одному выходят под объявление. Цирк ебаный.

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  6. sausage 18.06.2025 21:56 # sausage
    Чёт как-то жиденько Сити выиграл. Я ожидал, что минимум 5 штук воткнут.

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  7. dexter 18.06.2025 21:55 # dexter
    Необучаемая

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  8. bembo 18.06.2025 21:52 # bembo
    я хочу гитенса роджерса хато и араухо, братишки.

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  9. bembo 18.06.2025 21:41 # bembo
    у которых при упоминании величайшего клуба в истории , смотрите как играют настоящие

    Источник: https://fapl.ru/posts/115491/?c=1#c8067309

    > настоящие тупой...

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  10. xusanov 18.06.2025 21:39 # xusanov
    Я люблю Челси

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  11. bembo 18.06.2025 21:37 # bembo
    УДачи Аль Хилялю в борьбе с мадридским заднеприводным злом

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  12. halamadrid94 18.06.2025 21:36 # halamadrid94
    Ну что, местные уродцы , у которых при упоминании величайшего клуба в истории , смотрите как играют настоящие Короли из Мадрида. Ссытесь , чмохи?)

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  13. bembo 18.06.2025 21:28 # bembo
    я люблю Челси

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  14. b84 18.06.2025 21:27 # b84
    а кстати где этот пидор la vidad который?

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  15. xusanov 18.06.2025 21:07 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

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