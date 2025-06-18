FA обвинила Мудрика в приеме допинга
FA официально предъявила обвинения вингеру "Челси" Михаилу Мудрику насчет употребления запрещенного препарата.
В декабре Мудрик лично подтвердил, что его допинг-проба дала положительный результат. В организме 24-летнего игрока сборной Украины был обнаружен запрещенный препарат, предположительно — мельдоний.
Мудрик сразу же перестал играть за "Челси", чтобы ему был зачтен этот срок в случае дисквалификации, но при этом Михаил категорически отрицает прием допинга и даже нанял юристов Поля Погба, который в прошлом оказался в такой же ситуации.
А сегодня FA официально объявила, что Мудрику были предъявлены обвинения. Правила Ассоциации предусматривают дисквалификацию на срок до четырех лет, если вина Михаила будет доказана.
Добавим, в 2023 году "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, в отчаянной борьбе опередив "Арсенал", также претендовавший на Михаила.
18.06.2025 20:00
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Когда Марию Марапову обвинили в приеме допинга и ей пришлось
сознаться в этом, она заявила "Победа у меня в крови!" )
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Чемпион среди провальных трансферов всех времён. По крайней мере из тех, что я помню.
Ну может ещё Коутиньо в Барсу и Азар в Реал. Даже Антони на этом фоне достойно выглядит.
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89 миллионов фунтов УХХАХАХАХАХАХХАХАХАХА
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