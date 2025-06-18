FA обвинила Мудрика в приеме допинга

Михаил Мудрик FA официально предъявила обвинения вингеру "Челси" Михаилу Мудрику насчет употребления запрещенного препарата.

В декабре Мудрик лично подтвердил, что его допинг-проба дала положительный результат. В организме 24-летнего игрока сборной Украины был обнаружен запрещенный препарат, предположительно — мельдоний.

Мудрик сразу же перестал играть за "Челси", чтобы ему был зачтен этот срок в случае дисквалификации, но при этом Михаил категорически отрицает прием допинга и даже нанял юристов Поля Погба, который в прошлом оказался в такой же ситуации.

А сегодня FA официально объявила, что Мудрику были предъявлены обвинения. Правила Ассоциации предусматривают дисквалификацию на срок до четырех лет, если вина Михаила будет доказана.

Добавим, в 2023 году "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, в отчаянной борьбе опередив "Арсенал", также претендовавший на Михаила.




Метки Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 684

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zaeba1l 18.06.2025 20:35 # zaeba1l
    Когда Марию Марапову обвинили в приеме допинга и ей пришлось
    сознаться в этом, она заявила "Победа у меня в крови!" )

    (ответить)

  2. madscouser 18.06.2025 20:10 # madscouser
    Чемпион среди провальных трансферов всех времён. По крайней мере из тех, что я помню.
    Ну может ещё Коутиньо в Барсу и Азар в Реал. Даже Антони на этом фоне достойно выглядит.

    (ответить)

  3. felix-the-cat 18.06.2025 20:08 # felix-the-cat
    89 миллионов фунтов УХХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: