FA обвинила Мудрика в приеме допинга

FA официально предъявила обвинения вингеру "Челси" Михаилу Мудрику насчет употребления запрещенного препарата.

В декабре Мудрик лично подтвердил, что его допинг-проба дала положительный результат. В организме 24-летнего игрока сборной Украины был обнаружен запрещенный препарат, предположительно — мельдоний.



Мудрик сразу же перестал играть за "Челси", чтобы ему был зачтен этот срок в случае дисквалификации, но при этом Михаил категорически отрицает прием допинга и даже нанял юристов Поля Погба, который в прошлом оказался в такой же ситуации.



А сегодня FA официально объявила, что Мудрику были предъявлены обвинения. Правила Ассоциации предусматривают дисквалификацию на срок до четырех лет, если вина Михаила будет доказана.



Добавим, в 2023 году "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, в отчаянной борьбе опередив "Арсенал", также претендовавший на Михаила.