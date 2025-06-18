"Челси" готов поспорить с "Ньюкаслом" за Жоао Педро

"Челси" готов составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за нападающего "Брайтона" Жоао Педро.

До сих пор "Ньюкасл" считался главным претендентом на оцениваемого в 60 миллионов фунтов Педро, и журналист Бен Джейкобс может подтвердить, что на этой неделе "сороки" начали переговоры с "Брайтоном" насчет покупки Жоао.



Однако "Ньюкасл" всерьез опасается конкуренции со стороны "Челси". "Синие" включили Педро в шорт-лист своих целей и уже сделал запрос насчет доступности 23-летнего бразильца для трансфера.



Несмотря на приобретение Лиама Делапа у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов, "Челси" готов пригласить еще одного нападающего этим летом, если Кристофер Нкунку уйдет. Одной из альтернатив Педро для "синих" является Уго Экитике из "Айнтрахта".



Добавим, Педро забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за "Брайтон" в сезоне Премьер-Лиги 2024/25.