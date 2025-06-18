"Фулхэм" отказался продать Муниса в "Лидс"

"Фулхэм" отклонил предложение "Лидса" в 32 миллиона фунтов о покупке нападающего Родриго Муниса.

Указанное предложение состояло из гарантированной суммы в 26 млн. фунтов и 6 млн. фунтов в виде бонусов, однако "Фулхэм" ответил отказом.



"Фулхэм" рассматривает Муниса одним из своих самых ценных активов и не собирается продавать Родриго этим летом, утверждает Evening Standard.



"Фулхэм" может задуматься о продаже Муниса, только если получит предложение, от которого будет невозможно отказаться, но это точно не 32 млн. фунтов.



Кроме того, "Фулхэм" сам стремится обзавестись еще одним нападающим этим летом, даже если Мунис и Рауль Хименес останутся в клубе.



В минувшем сезоне Мунис обычно проигрывал конкуренцию Хименесу и отметился лишь восемью выходами с первых минут в рамках Премьер-Лиги, но все равно забил восемь голов.