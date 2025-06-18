Салах пропустит до семи матчей "Ливерпуля" из-за Кубка Африки

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пропустит до семи матчей своего клуба в следующем сезоне из-за отъезда на Кубок Африки.

Ранее днем Премьер-Лига опубликовала свое расписание на сезон 2025/26, посреди которого — с 21 декабря по 18 января — в Марокко состоится Кубок Африки.



На предыдущем Кубке Африки сборная Египта с Салахом в составе вылетела уже в 1/8 финала, но сам Мохамед получил травму задней поверхности бедра и вернулся к выступлениям за "Ливерпуль" только 13 февраля 2024.



На сей раз, сообщает Daily Mail, Салах рискует пропустить матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона", "Лидса", "Фулхэма", "Арсенала" и "Бернли", а также поединок 3-го раунда Кубка Англии.



Даже при самом благоприятном для "Ливерпуля" исходе — если египтяне не выйдут из группы, а Салах избежит травмы — Мохамед будет вынужден пропустить три матча "красных".



Добавим, сборная Египта считается одним из фаворитов Кубка Африки, попав в Группу B вместе с Зимбабве, Южной Африкой и Анголой.